老饕最愛～義大利「帕斯可酒莊」酒款進軍台灣！

活動現場茂世企業總經理奚大寧正式宣佈引進義大利「PASQUA／帕斯可酒莊」酒款。（徐力剛攝）

「PassioneSantimento 羅密歐＆茱麗葉」系列酒標取Passion與Santimento兩單詞組合而成，浪漫愛情甜蜜滿分。（徐力剛攝）

「羅密歐紅葡萄酒」帶有濃郁苺果香，建議搭配紅糟肉等料理品嚐。（圖片提供／茂世企業）

「茱麗葉白葡萄酒」酒體清透明亮，可搭配沙拉或海鮮料理。（圖片提供／茂世企業）

知名的康齡酒藏成立於1991年，以提供高品質紅白葡萄酒著稱，活動現場由茂世企業總經理奚大寧正式宣佈引進義大利「PASQUA/帕斯可酒莊」酒款，帶給台灣消費者全新味覺饗宴。

帕斯可酒莊位於義大利歷史古城VENORA，自1925年創立迄今有近百年歷史，現今家族第三代傳人與義大利多所大學合作，致力開發葡萄品種與移植嫁接技術，希望除保留傳統元素外也能不斷創新，滿足不同消費族群，帕斯可酒莊全系列酒款即日起於全台經銷通路、葡萄酒專賣店、康齡門市同步販售。

「PassioneSantimento 羅密歐&茱麗葉」系列為帕斯可酒莊熱銷酒款，其中羅密歐＆茱麗葉普羅塞克氣泡酒、羅密歐紅葡萄酒、茱麗葉白葡萄酒3款，在歐美市場廣受歡迎。「茱麗葉白葡萄酒」100%由Garganega釀造，使用傳統「Appassimento風乾葡萄法」，先將採收葡萄放置木架上風乾30天，使葡萄醣份增加，香氣更加濃郁，再將葡萄浸皮12小時，釀造白葡萄酒酒體呈金黃色澤，入口滑順無明顯澀味，前味可品嘗柑橘清香與橡木桶特有風味，後勁有些許蜂蜜甜味口齒留香，適合做為開胃酒品嚐;另款「羅密歐紅葡萄酒」在葡萄風乾後置於大櫻桃橡木桶熟成3個月，再移入瓶中靜置18個月，紅色酒體有濃郁苺果香令人難忘，建議搭配起司、三杯雞或紅肉料理。外瓶酒標「PassioneSantimento」取Passion與Santimento兩單詞組合而成，傳達羅密歐與茱麗葉濃烈愛情之美。

寶格蒂園擁有石灰岩及玄武凝灰岩特殊地形富含礦物質，賦予酒款豐富層次，「Villa Borghetti寶格蒂園」單一園系列、「FAMIGLIA家傳系列」老饕最愛。適逢中秋佳節，三五好友共飲「The Dalmore 大摩單一純麥蘇格蘭威士忌」人生樂事，15年單一純麥威士忌由大摩酒廠首席調酒師Richard Paterson釀造風味醇厚，送禮自用兩相宜。

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(中時)