台南西港東側外環道工程 爭議不斷
反西港外環道不當開闢自救會與聲援團體等，訴求西港外環道要變更設計，保留沿線的糖業鐵道、西港旗站及上百棵老樹，不但上演行動藝術劇，更在樹上搭「樹屋」打算長期抗戰，阻擋拆除作業；市府工務局重申開闢道路重要性，當地12位里長則共同表達，居民需要一條外環道的立場，並要市府「硬起來」。
西港東側外環道南段工程由西港文化路向南延伸，順著原有道路，再連接中山路，原寬5到8公尺的道路，將拓寬成為24公尺，總長1.85公里，經費約2.6億元，4月內政部土地徵收審議小組通過徵收案後，市府工務局公告，9月起將進行障礙物拆遷工程。
反西港外環道不當開闢自救會等團體，昨日晚間前往市府陳情，希望工務局能變更外環道設計，保留沿線的糖鐵及老樹，為西港留片綠地，但得不到正面回應，今天西港青年鄭敦哲等人以行動劇表達不滿，更在樹上搭起樹屋，打算要以肉身「擋拆」，阻止工程進行。
市府工務局下午召開記者會重申外環道重要性，可以紓解台19線在尖峰時間的車潮，也是救災道路，若變更設計將無法達到分流效果；糖鐵路段則將保留拆除的鐵軌、轉轍器，設立解說牌，讓後人能了解西港糖鐵歷史，老樹也會進行移栽。
同一時間，西港區12位里長也串連表達意見，西港里里長吳景盛表示，里民有9成以上贊成外環道開闢，不能理解自救會所謂「西港人不同意」的意思，還有里長說，佳里、學甲都有外環道，對發展有幫助，希望市府能「硬起來」，少數人反對不能代表西港居民的心聲。
(中時)
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