高市甲仙芋筍節 報名即獲慢跑鞋T恤

一年一度甲仙芋筍節活動，今年結合路跑競賽，將於11月擴大舉辦。（林雅惠翻攝）

一年一度的甲仙芋筍節將在11月11日盛大登場，今年結合路跑競賽，並擴大舉辦為2天活動，凡報名民眾均可獲得一雙價值2280元的慢跑鞋及紀念T恤，更加碼贈送百元消費券、飲品兌換券、伴手禮兌換券等多重好康優惠，喜愛路跑健行的民眾不要錯過了。

甲仙芋筍節已邁入第17屆，今年結合路跑競賽（分半馬、挑戰、親子健康及健走等組別），並規劃特色節目表演及結合在地社團演出，11日晚上還有庄頭歌仔戲表演，連續2天活動中還包含多項創意互動遊戲等。

甲仙區長李惠寧說，每個參賽者報名費都在1000元以內，完成報名後可獲得一雙價值2280元的慢跑鞋及紀念T恤一件，總價值超過3000元，加上多項好康商品兌換券，絕對是物超所值，歡迎大家踴躍報名，享受甲仙自然風光及清新空氣。

李惠寧說，2017甲仙芋筍節細心策劃的優質賽道，讓參賽選手深入甲仙，一探甲仙的美景風情；貼心的互動體驗，讓民眾能夠重新認識芋頭的故鄉；精湛的舞台展演，希望所有遊客都能意猶未盡；路跑報名將於9月15日下午4時截止，請把握時間，以免向隅。

(中時)