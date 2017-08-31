口角懷恨在心 男子以BB槍「槍擊」洩憤

大園警分局30日偵破「槍擊案」，並起出BB槍1把。（賴佑維翻攝）

桃園市大園區嚴姓除草工人於30日下午在國際路2段516號附近進行除草作業時，遭路過的休旅車駕駛持BB槍射傷手臂，大園警分局竹圍派出所獲報後，立即調閱相關行車紀錄器畫面，2小時內即找到開槍的黃姓男子，順利偵破此件「槍擊案」。

竹圍所所長涂有順表示，40歲的黃姓男子以販售二手的鑽地機、磨砂機等工具維生，經常在大園區大觀路上做生意。2周前黃男在大觀路上擺攤時，嚴姓被害人開著工程車經過，疑似不小心壓到黃男擺在地上要販售的工具，2人因而起了爭執，雖然在爭吵後2人各自離去，但黃男仍一直懷恨在心。

黃男得知，嚴男是中壢工務段外包的除草工人，負責台15線上的除草作業。黃男便於30日15許開著自己的休旅車，在台15線上找尋嚴男的身影，果然在大園區國際路2段516號附近發現嚴男在路邊除草。黃男於是拿著BB槍朝嚴男射擊，造成嚴男手臂受傷紅腫。警方獲報後，立即調閱相關行車紀錄器畫面，2小時內即掌握黃男身分，通知他到案說明，黃男到案後也坦承犯行，警詢後依傷害罪送辦

(中時)