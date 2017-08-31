亂倒廢棄物 桃市議員會勘逮住犯嫌
桃園市大溪區康安里1處私人土地常遭不明人士傾倒廢棄物，地方一直苦無對策，市議員陳治文30日傍晚邀集桃園市環保局、大溪警分局會勘，恰好發現53歲吳姓男子開著大貨車傾倒廢棄物，警方將其逮個正著。
市議員陳治文表示，日前接獲民眾投訴，指康安里、大漢溪畔1年多來有不明人士傾倒廢棄物，甚至還有人會亂燒物品，空氣中常常瀰漫燒焦味，甚至曬在外面的衣服還會有黑色粉塵。
陳治文接獲陳情後，30日傍晚5時邀集環保局、警方、康安里長李清結前往現場會勘，眾人到場後，發現竟有1輛載著廢棄物的卡車準備傾倒廢棄物，當場被環保局人員及員警帶回內柵派出所偵辦。
(中時)
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