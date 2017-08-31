神明說月底破案 真的就是今天

一名男子今年7月底從新埔閒晃至北埔五指山，路過一雜貨店趁機進入店家竊取名牌包及現金。被害人遭竊後在家附近的土地公廟拜拜，神明告訴她8月底可破案，果然警察今(31)日通知她「失物回來了。」

范姓嫌犯行竊後自以為神不知鬼不覺，被逮後還辯稱自己絕無行竊，在警方秀出監視器畫面後，他才坦承，「我怕商家老闆的包包不見，所以拿走幫忙保管。」

被害人表示，被偷後心情很差，於是在住家附近土地公廟拜拜，向神明詢問何時能找回失竊的財產。

「真的好靈驗！」被害人表示，當時神明指示8月底會破案，她半信半疑，直到今天想起神明的話，正想聯繫警方詢問進度，未料警方早一步通知抓到嫌犯，讓她又驚又喜。

(中時)