熱心運將送回遺失手機 澳洲選手讚：最溫馨的台灣經驗
為期12天的台北世大運昨晚落幕，來自各國的選手與隊職員們對台灣良好的治安與風土人情留下深刻的印象，英國女子水球隊長Katie Hesketh說，台灣人讓她感到非常驚艷，「他們總是做得比你期待的更多」，顯示出世大運全體工作人員共同努力的結果。
昨日上午一名運將匆忙趕到林口選手村安檢點請求員警協助，經北市保大小隊長楊守源進一步瞭解，發現運將前晚在選手村附近載送數名外籍選手至北市信義區旅遊，隔日一早在載送小孩上學途中，發現計程車後座有手機鈴聲響起，他雖拿手機接聽，但卻聽不懂對方在說什麼。
運將想起曾在選手村附近搭載數名外籍選手，研判可能就是其中一名選手遺落在車上的，失主一定心急如焚，所以他一早專程從桃園中壢開來林口，將手機給員警。
在安檢點服勤的保大女警上官立儀立即協助，並依手機上所顯示的來電號碼回撥，經女警以流利的英語詢問通話對象相關資料及確定遺失手機特徵後，確認失主是澳洲水球選手TRABINGER JUSTIN THOMAS，通知他順利領回。該選手當場向警方表達感謝，也不斷地向熱心運將致謝，表示手機能失而復得，是參與此次世大運「最溫馨的台灣經驗」，讓他感受到台灣濃濃的人情味。
(中時)
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