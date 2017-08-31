中壢公民會館 今天啟用

桃園市首座公民會館昨天在中壢啟用，該處位於中平商圈，交通便利、商業發達，方便民眾使用。（賴佑維攝）

桃園市中壢區公民會館今天啟用，是桃園市首座公民會館，桃園市長鄭文燦表示，該會館位址佳，未來可提供市民舉辦活動、展覽、課程的場所，也為石頭里、中建里的里民帶來更多便利。

鄭文燦指出，市府規畫4個公民會館，除了中壢以外，桃園、平鎮、新屋的公民會館將陸續啟用。鄭文燦說，除了中壢區公民會館外，其他3個由民眾服務社舊廳舍轉型，為了彰顯「還地於民」的概念，市府規畫發展為「公民會館」。

(中時)