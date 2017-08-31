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北車英雄谷！帶你看48台噴槍灑滿天彩帶迎世大運選手

台北世大運昨天閉幕，今天世大運中華英雄遊行！北車英雄谷，館前路兩旁設置48台噴槍，等待選手車隊經過時會撒出滿天彩帶！長江特派員朱顯名，帶大家看看北車"英雄谷"現場情況。

北車英雄谷！帶你看灑滿天彩帶迎世大運選手

下午四點開始，中華代表團出席的選手及教練將搭乘上三種不同車款，個人金牌搭乘小型吉普車，團隊金牌乘坐大型吉普車，其他則搭台北雙層觀光巴士，遊行隊伍將於5時30分抵北市府廣場，場面相當熱鬧！

(中天)