世大運閉幕式電音被酸爆 DJ林哲儀開腔：始料未及

林哲儀在世大運閉幕式演出挨轟。(取自林哲儀臉書、本報系資料照，鄭任南攝)

林哲儀PO文：說不沮喪太虛偽。（取自林哲儀臉書）

世大運閉幕式昨（30日）圓滿落幕，不過表演橋段卻被罵翻，其中DJ林哲儀的電音演出更挨轟「全場最尷尬」、「冷到不行」，連臉書也被網友罵聲灌爆，對此林哲儀剛剛也在臉書首度回應：「沒有在第一時間說些甚麼，是想讓自己情緒好好沉澱一下。」

林哲儀在世大運閉幕式上電音表演被罵翻，他說從開會討論到曲目定案，唯一不變的核心概念，就是希望能一如既往地將來自台灣的好音樂或具代表性的名字融入自己的DJ演出中，「結果始料未及的是，一整夜網友的批評意見鋪天蓋地襲來。」

林哲儀坦言一覺醒來變成新聞焦點，說不沮喪、完全不被影響太矯情，但經過沉澱後，他也珍惜每個留言，因為每個留言都代表大家討論著除了大型EDM音樂祭或者百大DJ之外的台灣電音，不管對自己或公司來說，都是件好事。

林哲儀臉書全文：

沒有在第一時間說些甚麼，是想讓自己情緒好好沉澱一下。

還是想先謝謝世大運主辦方的邀約演出，願意在這麼大型的國際盛事中以用DJ演出形式作為閉幕式壓軸，這中間經歷開會討論到最後曲目定案，我唯一不變的核心概念，就是希望能一如既往地將來自台灣的好音樂或具代表性的名字融入我的DJ演出中，同時又能夠貼近世大運閉幕式的主軸。所以除了採用了周杰倫、五月天、蔡依林、伍佰、兄弟本色、金門王&李炳輝、林強等等的作品片段外，更在編排上隱含了「台北」跟「Happy Together」這樣的意涵，經歷12分鐘的DJ Set鋪陳後到最後結尾邀得紀曉君演唱原民古調的全新Remix版本，來象徵豐收成功的意味。

而當中用了OVDS的”No One Can Stop Us”是為了自己，告訴自己永遠不要忘了這條路為何走了20年到現在，不要忘了初衷。

結果始料未及的是，一整夜網友的批評意見鋪天蓋地襲來，一覺醒來後我突然變成被媒體追問的新聞焦點，要說我第一時間不沮喪然後完全不被影響真的太虛偽，畢竟20年來堅持的道路上即便遇過不少批評與攻擊，但像這樣赤裸裸完全面對普羅大眾的檢驗的確是第一次。不過不管被洗版酸爆也好，正面的鼓勵也好，老實說沉澱過後，我真的珍惜每個留言，因為每個留言都代表大家討論著除了大型EDM音樂祭或者百大DJ之外的台灣電音。能在世大運閉幕後引起這麼廣大的話題，我想對我自己或對於新生的ROKON滾石電音來說，絕對都是一件好事。

說信念或許八股，但我依然固執地相信音樂本身的美好。

謝謝大家，我是「DJ Mykal a.k.a.林哲儀」，不是「DJ Mykal a.k.a.」喔~~(笑)

(中時電子報)