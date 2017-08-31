慶祝九三軍人節 義大世界推2個月優惠
歡慶九三軍人節，義大遊樂世界推出整整兩個月的優惠回饋，軍人優惠293、攜伴只要693，本周日(9/3)軍人節當天穿整套軍服免證件同享優惠，讓國軍弟兄帶上家人夥伴一起輕鬆過節，一票到底整個樂園開心玩個夠！暢玩亞洲最大樂園VR主題館，與全台最大室內親子遊樂館，還有精彩活動表演！
義大遊樂世界「軍人專案」優惠正式開跑，2017年9月1日起至2017年10月31日止，凡現役軍人、海巡署、軍校生、替代役、榮民等符合資格對象者，本人持相關證件即可享293元優惠價格購票入園，隨行者3～6歲(未滿7歲)兒童也只要293元，隨行者成人門票則為693元，優惠本人須一同入園，每證最多可購買3張優惠門票。
優惠對象適用證件包含：附照片之中華民國現役軍人身分證、軍校學生證、國防部公務人員服務證、行政院海巡署服務證、榮譽國民證等。另外，為擴大響應九三軍人節，義大遊樂世界特別於9月3日「軍人節」當天，開放只要身穿整套軍服毋需出示證件亦可適用本專案，也同樣可再加購3張優惠門票。
國軍夥伴救患救災不畏任務艱難，那麼最驚悚刺激的VR遊戲是否敢來挑戰？義大遊樂世界最新推出的樂園最大VR主題館，4款超越國際級製作水準的VR遊戲設施，「失控地鐵」有恐怖喪屍群起圍攻，「白色懼塔」則是史上最驚悚無人敢掛號的診所，英勇的國軍弟兄們，不攻嗎？趁著軍人節專案優惠，293元一票玩到底，「奪寶奇謀」體驗腳踩千呎獨木橋、鬥神獸奪封印，還有針對親子家庭族群的「VR方城市」，大人小孩都能玩，刺激歡樂通通有。
(中時)
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