家當全放大塑膠袋 男遭通緝跑路仍被逮

桃園市中壢區44歲張姓男子得知遭到通緝，「跑路」期間用大塑膠袋裝滿個人隨身用品及衣服。（賴佑維翻攝）

桃園市中壢區44歲張姓男子得知遭到通緝，「跑路」期間用大塑膠袋裝滿個人隨身用品及衣服，31日凌晨走在路上，因過於顯眼遭到警方注意，一盤查赫然發現張男身分，還發現持有安非他命2小包、吸食器1組，全案訊後依毒品、毒品通緝罪嫌移送法辦。

警方表示，當時清晨巡邏，看到張男拿著大塑膠袋，原以為張男是想要偷東西，結果一查身份原來是毒品通緝犯，而且隨身帶著大塑膠袋內，裡頭放滿了個人隨身用品及衣服，顯然通緝期間帶著「家當」四海為家以躲避查緝。員警接續詢問有無施用毒品時，張男矢口否認，再仔細在其家當內清查，在塑膠袋內發現安非他命2包(毛重0.5公克、毛重0.2公克)，正當員警要全案押回派出所時，後方員警又在張男所站立的地上發現1瓶用過的毒品吸食器，事後張男的尿液採驗呈陽性反應，全案訊後依毒品、毒品通緝罪嫌移送法辦。

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(中時)