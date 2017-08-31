世大運》台灣英雄大遊行 郭婞淳致詞展靦腆魅力

郭婞淳代表中華隊國手上台致詞，引發全場熱情歡呼。(黃及人攝)

為替台北世大運國手慶祝拿下優秀成績，台灣英雄大遊行31日從重慶南路一段出發，一直到終點台北市政府前廣場，沿途接受成千上萬粉絲熱情歡呼，讓舉重金牌國手郭婞淳不禁表示，「大家都太熱情了，害我在台上忘記該講什麼！」

除了準備進行約1小時的街道遊行，來到北市府前廣場，更鋪設紅毯，讓每個進到舞台區的選手們，可以再次受到民眾熱情歡呼，結果當第1個現身的「台灣最速男」楊俊瀚出現，現場頓時響起如雷歡呼與掌聲，簡直不輸星光大道。

接著打破標槍亞洲紀錄的鄭兆村，與其他田徑選手一起現身，然後包含女排、女籃球員，以及各個項目摘牌選手一一亮相，不過全場最瘋狂的時刻，還是郭婞淳走上紅毯，她不只展現高度親和力，跟民眾握手或擊掌，甚至還停下來簽名。

只是向來害羞的郭婞淳，竟然大膽沒帶講稿上台致詞，結果頻頻「語塞」，不只1次忘記自己接下來該說什麼，甚至還把國際舞台上，說成國際舞台「善」，可是她這種平易近人的表達方式，反而激起民眾更熱烈的掌聲與歡呼。

「很感謝這次能有機會，把我們訓練出來的成果展現出來，更把獎牌留在台灣，」郭婞淳說，「當然更感謝大家進場替我們加油，充分展現我們的主場優勢，希望我們以後仍然繼續在國際舞台上發光發熱，謝謝大家！」

鄭兆村也在致詞時有感而發，「在我生涯當中經歷不少傷痛，但經過這次台北世大運，我以後就跟離開手上的標槍一樣，就算面對逆風，也會飛得更高、更遠，希望大家日後繼續替中華隊加油，讓我們創造更多佳績。」

活動最後由王維琳、鄭伊秀兩名中華女籃球員，從長春國手學童手上接過「TEAM TAIWAN」大旗，接著完成大合唱，更在一起歡唱「再出發」的歌聲當中，結束這次熱鬧精采的台灣英雄大遊行。

(中時電子報)