林揆：台灣體育改革 已邁開腳步向未來前進

立法院三讀通過《國民體育法》修正案，行政院長林全形容，「台灣的體育改革已經邁開腳步向未來前進」。（林全臉書）

立法院今（31）日三讀通過《國民體育法》修正案，行政院長林全形容，「台灣的體育改革已經邁開腳步向未來前進」。

林全表示，「未來，希望各體育協會能以更開放、更透明、更能容納多元意見的方式，照顧選手的權益，讓選手能夠充分發揮在國際體育舞台上發光發熱。」林全臉書貼文，作以上表示。

(中時)