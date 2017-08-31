W飯店小模命案翻版 宜檢起訴2嫌

去年W飯店小模食用毒品命案，引發社會關注，宜蘭縣今年1月也發生如出一轍的案件，宛如就是W飯店小模命案翻版，宜蘭地檢署日前偵結，將涉嫌提供毒品的蘇姓及陳姓男子，依違反毒品危害防制條例、藥事法及過失致死罪等罪嫌提起公訴，至於同案被告游姓男子及黃姓女子，被控涉嫌殺人部分，檢察官認為無從證明被告有涉嫌對死者強灌毒品之證據，難以認定被告有殺害或過失致死等犯行，做出不起訴處分。

家住新北市、年僅20歲的陳姓女子，在今年大年初四與蘇姓、陳姓、游姓及黃姓4名網友相約到宜蘭羅東1家KTV唱歌作樂，但陳女在喝下摻有不明藥物的啤酒後，先是出現語無倫次、極度興奮等現象，之後整個人躺在沙發上不斷喘氣，隨即陷入昏迷。

同行的網友見狀，知道陳女是因為喝入摻有毒品的啤酒所導致，但因為怕眾人施用及提供毒品一事曝光，而未立即將陳女送醫救治，直到這場唱歌毒品趴要結束，這才請KTV服務生協助叫救護車將陳女送醫，但為時已晚，陳女仍因中毒性休克死亡。

陳女父親難忍悲痛，向羅東警分局報案，警方偵辦後，將提供俗稱愷他命、一粒眠等毒品的蘇姓、陳姓男子，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，另依家屬要求，將4人依殺人罪一併送辦。

經檢察官進一步調查後，蘇姓、陳姓男子提供毒品事證明確，且導致陳女中毒死亡，將兩人以違反藥事法、毒品危害防制條例、刑法過失致死等罪提起公訴；至於同案被控涉嫌殺人的游某、黃女2人，檢察官認為並無證據2名被告對死者強灌毒品，且兩人並無將死者陳女立即送醫救治的義務，難以構成「不作為」方式遂行殺人之目的，因此對游、黃2人被控殺人部分，做出不起訴處分。

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(中時)