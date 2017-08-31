近距離看孫悟空！經典折子戲《鬧龍宮》9月飯店開演
新竹豐邑喜來登大飯店結合藝術與美食，舉辦「戲夢人生─京劇大觀園」活動，邀請到成立超過半世紀的臺灣戲曲學院，在飯店演出經典折子戲《鬧龍宮》，期待能拉近民眾和中國古典戲劇的距離，觀眾也可在戲後和戲中人物共同留影。
臺灣戲曲學院把《西遊記》經典故事中最精彩的橋段，結合武術、民族舞蹈等多元民俗技藝，並加上高難度的武打表演，大增可看度。飯店為了讓民眾更融入劇情，打造古時老舍茶館，也將飯店內「采悅軒」中餐廳受歡迎的手工港點組成港式午茶，免費讓買票來看的觀眾享用。除了餡料豐富、外表討喜的高CP料理「腐皮捲」外，還有像港式燒賣、叉燒酥及用料豐富的珍珠雞等8樣人氣港點。
已有200多年發展歷史的京劇，繼承中國古典戲劇的傳統，將文明特色和民族傳統濃縮到舞台呈現。這次演出的折子戲《鬧龍宮》取材於古典小說《西遊記》，講述美猴王孫悟空來到東海與龍王借寶，得到威力無比的金箍棒，龍王因此和孫悟空反目，於是猴王大鬧龍宮。
「戲夢人生─京劇大觀園」
時間：9月10日，下午1點半至3點
地點：新竹豐邑喜來登大飯店3樓宴會廳
票券售價：每張720元，售敬老票、兒童票每張400元，三人行票每套1500元。
(中時)
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