甘蔗葉創作藝術　鄧文貞「飛梭」蕭壠開展

藝術家鄧文貞擅長刺繡、綴織等藝術創作，她利用甘蔗葉、甘蔗皮結合西拉雅十字繡織入作品，還用甘蔗葉煮染套色，完成的「穿越西拉雅」、「蕭壠地圖1629-2017」，相當吸睛。（莊曜聰攝）

藝術家鄧文貞擅長刺繡、綴織等藝術創作，她利用甘蔗葉、甘蔗皮結合西拉雅十字繡織入作品，現場還有綴織作品的體驗活動。（莊曜聰攝）

台南市蕭壠國際藝術村駐村藝術家鄧文貞，長年透過不同的纖維材質作為創作素材，刺繡、梭織及染色軟雕塑都擅長，她將甘蔗葉、甘蔗皮織入作品，並用蔗葉染色，以西拉雅十字繡創作出「蕭壠地圖」，並以綴織做出「穿越西拉雅」，即日起在蕭壠文化園區展出。

法國巴黎國立高等美術學院畢業的鄧文貞，在花蓮出生，在偶然的機會下，從日治時期的戶口名簿中，發現母親的族譜中，標註有代表平埔血統的「熟」字註記，調查下才知道祖先是1862年時遷徙東部的西拉雅後裔，剛好可以利用進駐蕭壠國際藝術村的機會，開啟一趟尋根之旅。

園區前身的佳里糖廠則是製糖文化的象徵，鄧文貞想用甘蔗從事創作，幸運地遇到蔗農協助，她反覆嘗試，將甘蔗葉搭配福木、七里香、藍靛等素材，煮出20多種不同顏色的染料，再套色到麻線上，分別以刺繡、綴織方式做出兩個巨幅作品。

《蕭壠地圖1629-2017》是以西拉雅十字繡法完成，古今交錯的地圖貫串百年時光，象徵蕭壠社是平埔西拉雅族四大社之一的歷史，《穿越西拉雅》則以綴織完成，還將甘蔗皮、甘蔗葉織入作品，相當特別，也完成她尋根的心願。

鄧文貞駐村特展「飛梭」即日起在蕭壠文化園區A1館展出，到10月22日止。

(中時)