開學日維安兼護童 少年隊示範「叫拉跑」

少年隊員警教導學童使用防身警報器，示範「叫、拉、跑｣自我防衛方式。(林郁平翻攝)

少年隊自開學日起，特別派員教導學生配掛使用防身警報器。(林郁平翻攝)

世大運昨日閉幕，適逢高中(職)以下各級學校開學日，台北市警局除動員警力擔服世大運維安、蒐證勤務外，少年警察隊也動員內外勤員警，維護學校開學日學生上下學安全，同時與學校建立雙向校安通報聯繫機制，加強校園聯繫訪查，了解學生校內外動態，並加強各校園周邊安全維護，防制危害發生，以期確保校園及師生安全。

北市教育局為加強維護國小學生人身安全，全面採購發放學童每人一只「學生防身警報器」，在遇到危險時，可利用警報器所發出的聲響求援，少年隊自開學日起，特別派員教導學生配掛使用，示範「叫、拉、跑」方式，學習自我防衛，以有效保護學童人身安全。

少年隊表示，將持續維護各級學校校園安全工作，防制校安事件發生，藉由教育、警政共同合作，打造讓學童開心、家長放心、師長安心的學習環境。

(中時)