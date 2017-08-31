產業進化的典範 ！朱立倫訪中國砂輪企業

新北市長朱立倫（右）今走訪中國砂輪企業股份有限公司。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫（中）走訪中國砂輪企業股份有限公司。（葉書宏翻攝）

新北市擁有全國最大的製造業聚落，工廠數超過2萬家，將近全國25％的製造業，其中有3100多家是機械設備製造業，是新北的第2大製造產業。新北市長朱立倫今（31）日走訪中國砂輪企業股份有限公司，台灣砂輪製造的第一把交椅，藉由與新北在地優秀企業互動，關心新北市的重點產業發展。

中國砂輪企業股份有限公司成立於1964年，至今已在新北紮根超過半個世紀，創辦人白永傳是新北市工業會的榮譽理事長，其前身金敏窯業更是台灣第一間砂輪工廠，從傳統砂輪製造起家，如同創辦人白永傳先生的座右銘：「人人都有改善的能力，事事都有改進的空間」，靠著不斷的研發創新，讓中砂這塊老招牌重新發光。

2014至2016年的營業額皆突破40億元，多年來獲獎無數，更在這個月初獲頒經濟部「第四屆卓越中堅企業獎」，實為新北市的隱型冠軍。朱立倫也希望以中國砂輪做為產業典範，鼓勵其他廠商精益求精，帶動新北市的產業一同發展。

中國砂輪雖是歷史悠久的傳統工廠，但不斷研發創新、擴展事業版圖，陸續開發出獲得世界專利的鑽石陣（DiaGrid）、幫助科技廠降低研發實驗成本的再生晶圓、以及應用範圍廣泛的光學模造鏡片等，搖身一變成為各大科技廠倚賴的材料供應商，如今高科技材料的營收已經與傳統的砂輪不相上下，儼然成為中國砂輪的銷售主力。

朱立倫表示，新北市近年來大力推動產業升級，許多廠商也都面臨到產業轉型的問題，中國砂輪無疑是產業轉型的最佳典範；此外，創辦人白永傳先生熱心公益，自1980年開始一共捐贈了超過1億6000萬元予新北市的學校、圖書館等做公共建設之用，鶯歌陶瓷博物館前便有一塊白永傳先生的石刻墨寶，博物館前的廣場取名為「永傳廣場」以感念白永傳先生。

(中時)