龍崎牛埔里聯外道路太彎　南市工務局改善

牛埔泥岩水土保持教學園區聯外道路南167線、市道182線連接處，因彎道與坡度問題，相當危險，工務局新闢道路改善。（南市工務局提供）

龍崎區的南167線是通往牛埔泥岩水土保持教學園區主要道路，該路段在連接市道182線處，彎道呈現135度，又剛好是上坡路段，看起來就像危險的髮夾彎，車輛在路口交會時險象環生，車多時還會形成交通瓶頸，南市工務局自籌1800萬開闢新路取代，預計明年3月前完工，可望提升當地觀光旅遊及行車安全。

台南龍崎區多屬山坡地形，牛埔里因石灰岩地質，農委會水土保持局在此設置全台第一處泥岩水土保持教學園區，打造涼亭、步道，讓民眾欣賞如月世界般的惡地地形，成為國內旅遊的景點之一，平日、假日都有遊覽車前來。

工務局主秘鄒譽名指出，前往園區的主要道路南167線市道182線入口處，在轉彎角度大的上坡危險路段，為提供遊覽車易於行駛之安全路段，計畫新闢長約200公尺、寬度8公尺道路取代原危險路段，在今年3月動工，配合工區管線遷移等因素，預計在明年3月前完工。

工務局主秘鄒譽名表示，目前施工恰逢迅期，考量該地屬泥岩地形，乾燥時堅硬如鐵、潮濕時軟爛如泥的特性，施工期間將加強水土保持措施，並採分區施作方式，仍能維持公車、遊覽車及當地居民通行需求，另於南屏路（市道182線）設置施工替代道路告示牌，車輛可改行烏山腳替代道路到牛埔農塘等地區。

(中時)