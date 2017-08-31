砂石車疑煞車失靈 釀8車連環撞

砂石車疑煞車失靈撞大貨車。（翻攝照片）

自小客車遭波及撞成一團。（翻攝照片）

砂石車疑煞車失靈撞大貨車，車頭損毀嚴重。（翻攝照片）

台中市沙鹿區中清路下午發生8車連環撞事故，60歲蘇姓男子駕駛砂石車，疑因煞車失靈，衝撞前方等紅燈的1部大貨車，往前波及小客車及遊覽車共6部，所幸無人傷亡，警方表示，蘇男初步排除酒駕，真正肇事原因仍待調查中。

(中時)