不管風水？納骨塔僅東西向塔位引民怨
台中清水第二納骨塔興建以來，歷經一波三折去年中終於啟用，不料，內部竟只有東西向塔位，不見南北向，民眾斥市府蓋納骨塔只管建設，不管風水方位，對往生的親友很不尊重。
市議員楊典忠表示，清水第二納骨塔自啟用以來，陸續接獲民眾反映，周先生抱怨說，一般上班族都非常忙碌，在處理親友後事時，很多事情都要考慮週到，結果最後一道進納骨塔，才發現塔位只有東西向、沒有南北向，他質疑市府蓋納骨塔都不管風水方位嗎？
楊典忠指出，國人葬俗觀念逐漸轉變，根據內政部統計，全台遺體火化率達95.65%，其中普遍安奉至納骨塔，然而火化入塔雖不如土葬程序繁瑣，但民眾仍會重視方位與時辰，他要求市府儘速規劃南北向塔位，以利地方民眾安奉往生至親的需求。
生命禮儀管理處長陳志銘說，一般的納骨塔櫃位確實是各方位都有，而清水第二納骨塔是區公所建造，當初有可能是考量地勢等因素，或是採取塔位最大量來規劃，去年接管時已經有發現該問題，由於民眾有此需求，目前設櫃預算已經提報，最快明年下半年可以進行改善。
楊典忠服務處指出，清水第二納骨塔為地上3層建築物，可容納骨灰(骸)櫃位15516個，縣市合併前後歷經十年，累積內政部營建署、中油、市府等各補助款，2014年開工興建，期間又遇環評爭議，至去年中取得使用執照啟用，由於周邊環境仍未符合環評要求，今年市府編列1800萬元預算進行綠美化。
(中時)
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