9旬老翁省下零用金 捐贈媽祖醫院10台輪椅
活到老捐到老！北港鎮9旬老翁李降真熱心公益，經常將零用錢省下來捐做善款，最近發現北港鎮媽祖醫院的輪椅不敷使用，31日捐贈10台輪椅，希望拋磚引玉，帶動老人、學生、小孩省下零用錢來做愛心。
90歲的李降真，自保險業退休後，把幫助別人當做興趣，在公園打槌球，順手整理周邊花草與清理環境；照顧住院的太太時，也幫忙照料隔壁床的患者；還有1次遇到不認識的病患需緊急開刀，義不容辭幫忙簽保證書。
李降真最近發現北港媽祖醫院的輪椅不敷使用，決定籌錢買輪椅，便把家裡的股票賣掉，分給兒女後，拿出原本自己要做為零用金的2萬元，購買10台輕便型輪椅，昨天捐給媽祖醫院，由醫院主祕林榮生代表接受。
李降真表示，2萬元並不多，但他認為做愛心不要在意金額大小，有心並持續付出最重要，他60歲退休後，便開始省下日常花費做愛心，金額雖不多，但只要持之以恆，便能幫助許多人，小孩、學生也可用這個方法，沒有負擔的幫助他人。
「年紀大了，深刻感受健康與行善才是真正的財富」，林降真說，他每天都會運動，因為身體健康，才有能力幫助別人；也要盡量將生活簡單化，不要追求物質享受，把錢存起來幫助別人，身心就能感到滿足祥和。
(中時)
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