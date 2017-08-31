雲林縣府授證11藝師與單位，打造文化縣寶

「雲林縣民俗、傳統藝術、保存技術及保存者」授證典禮，共有11名藝師與單位獲得授證。（張朝欣攝）

雲林縣政府為保存縣內無形文化資產，31日在北港鎮舉辦「雲林縣民俗、傳統藝術、保存技術及保存者」授證典禮，共有11名藝師與單位獲得授證，成為雲林縣傳統藝術與文化資產的最佳代言人。

授證典禮今天在北港文化中心舉行，由北港百年藝陣金聲順開路鼓揭開序幕，隨後縣長李進勇頒發證書給得獎者與單位代表，表彰他們對雲林縣無形文化資產的貢獻與重要性，經由他們的努力，讓雲林藝術文化得以發光發熱。

李進勇表示，獲得授證者共計11名，包括彩繪許良進、剪黏許哲彥、錫器蔡明堂、粧佛蔡炯容、開路鼓樂李春生、鑿花張旭輝、小木作蘇純亮、剪黏泥塑葉青奇、燈籠林聰賢，以及北港朝天宮與金聲順古樂協會2社團單位。

李進勇說，授證分為民俗、傳統表演藝術、保存技術及保存者、傳統工藝4大類，縣府自2013年至今，陸續授證民俗7名、傳統藝術13名、保存技術及保存者8名，共計28個，其中北港鎮即佔了15名，可見其文化薈萃。

文化處長林孟儀指出，依據新修訂的文化資產保存法，縣府將持續致力於有形及無形文化資產的保存、傳承及推廣，讓雲林縣多元豐富的傳統文化能夠厚植內涵、永續流傳。

(中時)