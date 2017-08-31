全聯捐68萬奶粉尿布 照顧桃園1334弱勢

全聯有感於尿布、奶粉等高單價生活必需品少人捐、容易斷炊，今捐贈市價達68萬元的奶粉和尿布給桃園市社會局，照顧弱勢。（蔡依珍攝）

全聯有感於尿布、奶粉等高單價生活必需品少人捐、容易斷炊，今捐贈市價達68萬元的奶粉和尿布給桃園市社會局，照顧弱勢。（蔡依珍攝）

全聯2015年起提供愛心福利卡，讓桃園弱勢可以每月有1000元自主購買生活用品，2年來340萬元、嘉惠近3500人，今再捐贈68萬元的奶粉和尿布，社會局指出奶粉和尿布屬高單價物資，很少善心人士會捐贈，卻是身障或幼兒必需品，過去都是市府自編預算購買，預估可照顧1334人次、到年底無虞。

全聯慶祥慈善事業基金會區組長黃奕勝說，前年起連2年捐贈愛心福利卡，讓社會局轉介的弱勢家庭可自行持卡到全聯購買生活物資，今年起不再委託社會局，改結合基金會的急難救助，透過專職2社工和鄰里長、里幹事介紹，讓有需求民眾直接到全聯各分店申請，不但有每月1000元愛心福利卡，更依據狀況評估提供最高1萬元的生活、喪葬或醫療補助，8個月來已服務3200個案。

黃奕勝說，全聯今年改與安家實物銀行合作、提供實物捐贈，接觸後獲悉高單價物資募集困難、常斷炊，在媒合後提供社會局嬰幼兒所需尿布及奶粉，及老人或身心障礙者所需成人尿布，市值約68萬元，希望幫助有需求家庭稍減經濟負擔，希望拋磚引玉，有更多善心人士做公益。

社會局社會救助科說，嬰兒奶粉、嬰兒和成人尿布，多是老弱婦孺等弱勢族群生活必需品，但都屬高單價物資，像是一罐嬰兒奶粉就要近千元，嘉惠的對象又有侷限性，一般愛心團體少捐贈，市府過去都是主動編列購入，像是年初就花20萬元購買，分配到全市20間安家實物銀行，經由社工評估後發放。

(中時)