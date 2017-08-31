情侶南下恆春廟宇參拜 自撞行道樹魂斷台一線

今天下午1時30分許，台一線450.5公里枋山段傳出嚴重車禍。（消防提供）

今天下午1時30分許，台一線450.5公里枋山段傳出嚴重車禍。（消防提供）

今天下午1時30分許，台一線450.5公里枋山段傳出嚴重車禍，一對情侶共乘一車南下恆春某廟宇參拜途中，疑因陰雨不斷路滑加上車速過快，不慎自撞路旁行道樹，26歲陳男與23歲曾女緊急送往枋寮醫院急救後，晚間6時許宣告不治，相約南下的友人聽聞後難過不已。

枋山消防分隊指出，警消於13時39分到達車禍事故現場，現場情況疑為車輛打滑撞擊路樹，造成車輛包覆路樹，車輛嚴重變形，車上2人受困車內。

消防人員到達現場後，枋山救護人員立即將轎車手煞車拉起並將其熄火，以確保現場安全，並使用油壓破壞剪破壞駕駛車門製造救助空間，枋山救護人員給予上頸圈、KED固定，避免患者頸椎受到傷害，並使用長背板固定將患者搬運至擔架床上後將患者送往枋寮醫院救治，現場後續交由員警處理。

枋寮警方指出，現場沒有任何煞車痕跡，不排除是車速過快造成，車輛是因右側偏移自撞路樹而導致嚴重車損，車上2人送醫後於晚間6時許宣告不治。

(中時)