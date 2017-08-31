《了解與互信 兩岸一定旺》拿北韓沒輒？日美提石油禁運!能斷北韓核念頭？

中視新聞

《了解與互信 兩岸一定旺》

北韓日前試射飛彈，囂張挑釁的舉動，聯合國也召開一場緊急會議，想出目前幾個對付金正恩的辦法，包括石油禁運以及在韓半島佈署戰略核武等等，日本也大聲嚷嚷，希望在這次危機中能夠朝向軍事大國邁進，這些全部都只是為了對付北韓嗎？

另外，大陸現在都在傳一句話，「未來一星期，廈門是地球上最安全的地方！」，因為為了金磚會議，廈門市啟動史上最高規維安；政府還發布「金磚版APP」，中國大陸維安也走「寧靜科技」嗎？

再看看台灣觀光，花了上億元打造的台北雙層觀光巴士，還有高雄的鴨子船，搭乘的遊客，只剩下小貓幾隻，問題到底出在那？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本日來賓

資深媒體人 黃敬平

前政院發言人 鄭麗文

民進黨立委 黃偉哲

資深媒體人 康仁俊

(北京)

中國社科院台研所副所長 朱衛東

(中時電子報)