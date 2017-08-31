竹圍漁港化身大迷宮 周末一起來開趴
「2017竹圍漁港迷宮音樂派對」周末2天在竹圍漁港登場，今年首次引進大型特色迷宮，找隱藏QR-code、尋金幣就能拿好禮，現場還有市價百萬元「鋁船快艇」，更能提前報名搭遊艇或帆船出海，夜間還有周興哲、謝和弦、羅美玲等熱力開唱，歡迎大家來抓住夏天的尾巴。
今夏竹圍音樂派對主打大型特色造型迷宮尋寶賽，民眾可進入氣墊迷宮中探險，下午1點半及3點發放體驗券，只要找到隱藏在迷宮內的QR-code，掃描後便可從中認識、了解大園在地特色旅遊景點，並換取限量活動專屬紀念品，下午5點還有團體組競賽，時限內在迷宮找到最多金幣者可獲獨家大禮，活動首日更有限定版夜間迷宮探險趴，體驗在黑暗中帶頭燈、闖迷宮。
搭配竹圍漁港在地特色，活動特別邀請鋁船快艇與光腳號帆船到現場展示，讓民眾近距離欣賞遊艇與帆船的魅力，更有難得的出海體驗，原價1200元的快艇每人只要800元，原價1500元的帆船每人只要1000元，2天共限量70位，因要保險和報關，不接受現場報名，歡迎把握最後機會上網報名。
現場還有高達6米的巨型溜滑梯、水上鋼鐵人表演，結合創世基金會也有捐發票、免費換魚丸湯活動，傍晚更有主題演唱會，情歌小天王周興哲、溫暖系歌手羅美玲、超偶歌手連燕秋及黎卉淇、創作鬼才謝和弦、原民好歌手民雄等輪番上陣，在微風徐徐的漁港旁，吃海鮮、聽音樂、闖迷宮、捐發票、換禮品、做公益。報名官網http://www.maze2017.tycg.gov.tw/
(中時)
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