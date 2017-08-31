監視器也搞雲端智慧 用大數據抓賊

竹北市公所結合新竹縣警察局，初步研擬了一套「路口監視器及雲端智慧影像分析平台系統建置案」計畫，今(31)日召開說明會，邀請市民代表前來聽取計畫報告，並希望能編列進明年度市政預算。

該建置案預計採5年財務租賃性質，分為路口端設備建置、監控中心端、雲端智慧影像分析建置以及4G即時影音傳輸系統建置四部分，粗估5年預算要1.4億。

縣警察局保安科解釋，過去發生案件，調閱監視器要耗費大量人力與時間，但透過這套雲端智慧影像分析系統，用大數據的概念追蹤嫌犯，例如系統可自動追蹤行車軌跡，可能人工需要半個月，但這套系統只需3小時就能得知嫌犯逃逸路線，大大增進破案效率。

(中時)