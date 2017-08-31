街舞影片軋一腳　鄭文燦搶攻年輕選票

桃園市長鄭文燦看著自己扮演導演的影片，相當開心。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文在影片中扮演導演，配合度相當高。（甘嘉雯翻攝）

當真導演碰到演員阿燦導演，拍拍他的肩膀說，新苦了阿燦，那我們去吃飯。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦收工ENDING POSE還比了dab，讓人驚艷。（甘嘉雯翻攝），

搶攻年輕族群的心，桃園市長鄭文燦近來走青年路線，參與「街舞青年 舞動桃園」演出，近5分鐘影片，鄭文燦出現在4分左右，身穿T恤還掛條毛巾，手上拿著攝影機裝扮成導演，結果影片真的導演還出現，拍拍他的肩膀說「辛苦了阿燦，那我們吃飯」，收工ENDING POSE還比了dab，成功吸引目光。

「Mix Tempo」舞團團長游政儒身兼影片統籌企畫，他說，學生街舞最近很流行，但這應該是第一次有地方首長參與，「沒想到他（指鄭文燦）一口答應，更特別撥出檔期參與拍攝」，鄭文燦說，跟年輕人合作很愉快。

這部由青年事務局輔導補助的影片，各校開學日上傳，一方面支持校園文化，同時也協助學校招生，桃園15所高中、22個街舞社團，從拍攝4月企畫、5月練舞、7月開拍，期間還因為遇到颱風而耽擱，選擇在桃園市政府前、文化局及青年事務局取景，期望透過影片呈現，引領桃園掀起街舞風潮，歡迎學生加入各校街舞社團。

(中時)