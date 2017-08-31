單一窗口！新北已協助逾15萬民眾申辦護照

新北市政府提供單一窗口，協助民眾辦理護照。（葉書宏翻攝）

新北市政府提供單一窗口，協助民眾辦理護照。（葉書宏翻攝）

為提供「一站式」便民服務，由行政院政務委員唐鳳領軍的「數位國家・創新經濟發展（DIGI+）方案」，正整合多部會申辦業務，唐鳳受訪時透露，現民眾辦護照要赴外交部領務局或中、南、東部或雲嘉南辦事處辦理，另辦理自動通關還要跑一趟內政部移民署，後年起只要去戶政事務所就可一次辦理。

對此，已提供護照代辦服務3年的新北市民政局長江俊霆欣然表示，「感謝中央體恤民意，跟進新北市政策。」

民政局長江俊霆說，基於政府的施政是一體，且為減輕民眾申辦一項業務必須在不同機關來回奔波的困擾，因此新北市政府從103年4月1日起就以單一窗口的模式，讓首次辦理護照的民眾，可以在全市18個戶政事務所39個服務據點，一次完成人別確認、護照遞件及領件，大約6至7個工作天就能拿到護照，至今已超過15萬人以上受惠，甚至有許多外縣市民眾特別到新北市戶所辦理護照，便利的服務連許多五都議員也力推跟進，今年起台中部分戶所也試辦服務中。

另外，105年7月15日起並延伸服務，凡民眾於新北市申辦更改姓名、身分證統號、出生地或出生日期異動業務，致舊護照與戶籍資料不符者，亦可由本人申請代辦換發護照。

自103年開辦至今年7月底止，新北市各戶所辦理人別確認總件數28萬4,261件，代辦首次申請護照件數15萬4262件，申辦率為54.27％，以一般旅行社代辦護照一本300元計算，已為民眾節省超過4600萬元花費。

(中時)