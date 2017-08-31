女星籲新手媽媽注意尿布疹「未碼私密處」引戰
大陸女星馬伊琍因演出《還珠格格Ⅲ之天上人間》「紫薇」一角走紅，在剛播畢的《我的前半生》飾演獨立自主的女強人，也深獲觀眾喜愛，不過，日前她在微博轉發一則育兒貼文，卻因有「女孩私處未打碼」的照片而掀起網友正反兩面評價。
馬伊琍和演員老公文章婚後生下一女，升格人母的她，對育兒方面的資訊十分關注，不時會在微博分享一些相關內容，好讓媽媽網友能一起注意。日前她又轉發一則「嬰兒尿布疹（尿布皮炎）」的護理知識，呼籲新手媽媽關注，稱其非常實用。
而該原文的配圖為了展示尿布疹的嚴重性，並沒替女童下身打碼處理，馬伊琍又直接轉發，便引來部分網友直批「圖片好歹處理一下吧」、「小孩子看了確實不雅觀」、「怎麼就這樣發啦，真是粗魯」。
不過，更多網友則為馬伊琍抱不平，認為打碼了就不會知道尿布疹的症狀，紛紛留言力挺「打碼還怎麼讓新手媽媽看出問題所在」、「碼了誰能明白尿布疹是啥樣的」、「這是科學育兒知識」、「說要打碼的本身思想就有問題，所以看什麼都會想歪」，意外造成熱議。
(中時電子報)
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