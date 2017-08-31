桃議會進行「桃園市長」民調 　了解民意傾向

桃園市議會議長邱奕勝近日進行一份民調，針對下任「桃園市長」人選，了解民意傾向。（甘嘉雯攝）

桃園市議會近日進行桃園市長民調，除現任市長鄭文燦外，還羅列7位人選。（甘嘉雯攝）

桃園市議會近日進行「2018桃園市長問卷調查」，議長邱奕勝表示，除了了解大數據外，也分析民眾對於下一任市長的傾向，羅列7位可能參選市長的「陳根德、魯明哲、楊麗環、陳學聖、傅崐萁、吳志揚、蘇俊賓」與現任市長鄭文燦做比較。

根據了解，桃園市議會近日發出1萬份抽樣，了解選前1年，民眾對於「桃園市長」人選的意見，邱奕勝說，基層傾向「藍大於綠」，不過鄭文燦市長挾帶現任優勢，民調一枝獨秀，與可能與他競選的7位人選，有一段差距。

(中時)