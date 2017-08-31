擦撞對方行李竟遭索賠10萬 警追竹槓男

黃男擔任軍人的弟弟(左)領錢後，交給拖著行李、涉嫌恐嚇取財的男子。(蔡依珍翻攝)

黃姓男子在網路發文指出，19歲擔任軍人的弟弟，前天拖著行李在桃園火車站不慎與人發生擦撞，沒想到道歉後沒獲原諒，還被對方尾隨，恫嚇有槍、索賠，弟弟擔心害怕，跟著對方到超商領錢交付後才脫身。

黃男說，對方領到錢後才願意放人，昨已報警，但擔心就算人抓到了、錢也拿不回來，弟弟也因此蒙上陰影。

桃園警分局大樹所接獲報案後，立即到超商調閱監視器，發現被害人多次走到提款機，領錢後到超商門口交給一名中年、拖著行李的男子，被害人稱前後共領了10萬元，卻僅提出1千元的提款收據，警方將循監視器，傳喚涉嫌恐嚇取材的男子，釐清案情。

(中時)