靈鷲山24屆水陸空大法會 桃巨蛋舉行

靈鷲山第24屆「水陸空大法會」將於9月6日至9月13日在桃園巨蛋舉行，桃園市長鄭文燦（中）將祈願卡掛在祈願樹上。（甘嘉雯攝）

靈鷲山第24屆「水陸空大法會」將於9月6日至9月13日在桃園巨蛋舉行，桃園市長在祈願卡上寫下願望。（甘嘉雯攝）

靈鷲山第24屆「水陸空大法會」將於9月6日至9月13日在桃園巨蛋舉行，桃園市長鄭文燦（中）邀請大家來集眾祈願，傳遞生命大和解真諦。（甘嘉雯攝）

靈鷲山第24屆「水陸空大法會」將於9月6日至9月13日在桃園巨蛋舉行，民眾將祈願卡掛在樹上。（甘嘉雯攝）

8天7夜的靈鷲山第24屆「水陸空大法會」，將於9月6日至13日在桃園巨蛋舉行，桃園市長鄭文燦表示，原本擔心巨蛋因為世大運比賽場地而需改變時間，沒想到一切圓滿，法會如期在農曆7月15日中元節前展開，他及地方代表也寫下祈願卡，為世界和平、台灣和諧、桃園發展共同祈福。

靈鷲山開山住持心道法師期許大眾落實「齋戒、布施、懺悔、簡樸」的生活理念，達到身心靈平衡，維護地球環境永續，心道因為在閉關，而由靈鷲山佛教教團僧伽委員會宗務委員妙用法師代表參加記者會，她表示，農曆7月期間，每個人都應整肅自身的身口意，讓生活回歸簡單樸實，同時也為身邊親友祈願。

(中時)