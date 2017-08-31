神明指示當空氣　詐騙車手落網

佳里警分局破獲詐騙車手集團，將22人移送法辦。（莊曜聰攝）

警方從鄭嫌手機中看到籤詩，他不信神明指示改過向善，終於被逮。（翻攝照片）

台南市佳里警分局偵破詐騙車手集團，逮獲20歲的鄭嫌等共22人，其中鄭姓車手在今年5月間還曾到廟宇求籤，廟公解籤指他修為與神明指示背道而馳，要改過向善才有好結果，他當下心虛，但仍沒改過，果然被逮，大嘆「歹路不通行！」

警方表示，偵訊時在鄭姓車手的手機中發現一張籤詩照片，詢問下他供稱，當詐騙車手感到良心不安，到台中一家宮廟擲筊請示神明，抽中的籤詩是中下籤，內容寫道「我曾許汝事和諧、誰料修為果自乖、但改新圖莫依舊、營謀應得稱心懷」，他看不懂，請示廟公，廟公解釋，白話的意思是「上天要讓你諸事和諧，但你所作所為卻違背良善，改過自信地化才能順利」，他當下大驚，但說服自己不過是張籤詩，結果不到一個禮拜就被警方逮住。

佳里分局偵查隊長吳銘祥表示，佳里有婦人被車手詐騙，當面拿走15萬元，警方組成專案小組偵辦，經過長期布線追蹤，終於將躲藏在太平、大里等地的車手集團一網成擒。

(中時)