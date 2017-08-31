教師關懷專線　安定老師情緒

開學日不僅學生要收心，老師情緒也要安撫，市府教育局開設教師關懷專線，安定老師情緒。（甘嘉雯翻攝）

開學日不僅學生要收心，老師情緒也要安撫，市府教育局開設教師關懷專線，安定老師情緒。（甘嘉雯翻攝）

少子化趨勢讓家長更加重視孩子的教育與關心教學事務，無形中增加教師的工作壓力，教育局看見教師心中的需求，成立「教師關懷專線服務中心」，每周一到周五上班時間，由累積多年專業輔導經驗的優秀中小學退休校長共30名，組成專線志工輔導團隊，協助安定老師情緒。

(中時)