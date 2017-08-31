網傳國道三中寮隧道隨時會崩塌 高公局澄清：安全無虞
國道三號田寮路橋連接中寮隧道處經過兩道斷層，該路段通車16年來，陸續因地層變位修繕20餘次，高公局今年決定挖山拆橋，徹底解決斷層帶來的橋樑位移，隧道落石問題，工程才進行半年，網路瘋傳隧道將隨時崩塌，高公局31日緊急澄清謠言空穴來風，強調安全無虞。
高公局31日突然接獲告知，許多民眾手機line內不斷轉傳一則消息，「國三北上，最好勿經過田寮隧道（應為中寮隧道），改走替代道路，有林務局朋友通知，隧道隨時有崩塌危險」，並連接高公局3月啟動挖山拆橋的新聞。
國道三號中寮隧道路段平日每天的車流量約5萬多部，假日每天為6萬多部，中秋節將屆，車流量將達高峰，高公局擔心不實網路謠言，影響用路人權益，南區工程處長李懷淵與拓建工程處長郭呈彰緊急出面澄清，強調修繕工程安全無虞，民眾可放心行駛該路段。
李懷淵說明，國道三號田寮陸橋連接中寮隧道在短短500公尺之內，罕見歷經兩道斷層，包括北側橋樑道路的龍船斷層，南側隧道內道路的旗山斷層，16年來因為兩道地下斷層的推擠拉扯，使橋樑位移、隧道落石。
高公局陸續修繕20餘次，耗費1億餘元，仍無法「根治」斷層帶來的傷害，今年決定挖山拆橋，將兩斷層間的500公尺道路，全改為路堤。
這項工程須拆掉旗山斷層帶上的一小段隧道頂拱，並挖除該段隧道上方所有土石，使該段變為露天道路，再將大量土石填入橋樑下方，拆橋後堆土為路。
高公局表示，過去兩道斷層變位雖給該路段的橋樑與隧道帶來困問題，未來改成路堤道路，可有效提升該路段的安全性，目前工程每半月監測一次，強調安全無虞，呼籲民眾勿聽信網路謠言。
(中時)
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