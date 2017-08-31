網傳國道三中寮隧道隨時會崩塌 高公局澄清：安全無虞

高公局拓建工程處長郭呈彰（左）與南區工程處長李懷淵兩人親上火線澄清網路謠言，強調國道三號中寮隧道安全無虞。（程炳璋攝）

高公局31日發現手機通訊軟體上正瘋傳國道三號中寮隧道隨時有倒塌危險的謠言，趕緊出面澄清。（程炳璋翻攝）

國道三號田寮路橋連接中寮隧道處經過兩道斷層，該路段通車16年來，陸續因地層變位修繕20餘次，高公局今年決定挖山拆橋，徹底解決斷層帶來的橋樑位移，隧道落石問題，工程才進行半年，網路瘋傳隧道將隨時崩塌，高公局31日緊急澄清謠言空穴來風，強調安全無虞。

高公局31日突然接獲告知，許多民眾手機line內不斷轉傳一則消息，「國三北上，最好勿經過田寮隧道（應為中寮隧道），改走替代道路，有林務局朋友通知，隧道隨時有崩塌危險」，並連接高公局3月啟動挖山拆橋的新聞。

國道三號中寮隧道路段平日每天的車流量約5萬多部，假日每天為6萬多部，中秋節將屆，車流量將達高峰，高公局擔心不實網路謠言，影響用路人權益，南區工程處長李懷淵與拓建工程處長郭呈彰緊急出面澄清，強調修繕工程安全無虞，民眾可放心行駛該路段。

李懷淵說明，國道三號田寮陸橋連接中寮隧道在短短500公尺之內，罕見歷經兩道斷層，包括北側橋樑道路的龍船斷層，南側隧道內道路的旗山斷層，16年來因為兩道地下斷層的推擠拉扯，使橋樑位移、隧道落石。

高公局陸續修繕20餘次，耗費1億餘元，仍無法「根治」斷層帶來的傷害，今年決定挖山拆橋，將兩斷層間的500公尺道路，全改為路堤。

這項工程須拆掉旗山斷層帶上的一小段隧道頂拱，並挖除該段隧道上方所有土石，使該段變為露天道路，再將大量土石填入橋樑下方，拆橋後堆土為路。

高公局表示，過去兩道斷層變位雖給該路段的橋樑與隧道帶來困問題，未來改成路堤道路，可有效提升該路段的安全性，目前工程每半月監測一次，強調安全無虞，呼籲民眾勿聽信網路謠言。

(中時)