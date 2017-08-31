開南熱舞社 奪日本校際之王冠軍

開南大學熱舞社參與日本校際之王King of college2017國際熱舞賽，在BREAKING組項目中從40隊脫穎而出，榮獲冠軍。（甘嘉雯翻攝）

開南大學熱舞社參與日本校際之王King of college2017國際熱舞賽，在BREAKING組項目中從40隊脫穎而出，榮獲冠軍。（甘嘉雯翻攝）

開南大學熱舞社參與日本校際之王King of college2017國際熱舞賽，在BREAKING組項目中從40隊脫穎而出，榮獲冠軍。（甘嘉雯翻攝）

開南大學熱舞社應邀參與日本校際之王King of college2017國際熱舞賽事，在BREAKING組項目中從40隊脫穎而出，榮獲冠軍殊榮。

根據比賽官方TWITTER網公告，獲獎學校分別為開南大學（台灣）、拓殖大學、亞細亞大學、慶広義塾大學、武藏野美術大學、岩手縣立大學、橫濱國立大學及學習院大學。

開南大學表示，開南熱舞社成員精湛舞藝，從台灣2015第五屆SBS Bboy Battle全國多個參賽隊伍中脫穎而出獲得冠軍後，又於2016 SBS Bboy Battle賽事中擊敗北中南各校的熱舞好手，再次榮獲冠軍，衛冕成功，而2017年霹靂街舞大賽，仍舊獲得全國第一名。

因為這些成績及經驗累積，熱舞社才能受邀成為此次當地唯一非日本大學參賽隊伍，讓熱愛Breaking的好手相互交流。

(中時)