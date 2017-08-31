蔡英文：匡列35億美元專案融資拓展海外工程

蔡英文總統今天召開對外經貿戰略會談，為掌握新南向商機，蔡英文要求行政部門未來仿效日本、南韓等國家做法，建立策略性融資機制，初期匡列35億美元專案融資資金，和邦交國及新南向目標國合作推動公共工程及基礎建設，培養國內業者開拓海外工程能量。

蔡英文在對外經貿戰略會談中主要聽取由行政院經貿談判辦公室提報「新南向政策旗艦計畫與潛力領域」，了解目前新南向政策推動狀況與相關工作目標；會談也就國安會提報的「強化對外援助整體計畫」以及「川普新政之發展與因應」進行討論及意見交換。

蔡英文在會中指出，國安會提報的「強化對外援助整體計畫」案，有兩個重大意義：第一是因應國際形勢變化，調整過去對外經濟援助尤其是對個別邦交國傳統型的援助方式，建立更為制度化做法，整合政府有限資源，並結合民間商業機制，讓援外資源發揮最大的政經效益。

第二是從區域政經戰略思維，將制度化的援外計畫納入對外經貿整體佈局的一環，為台灣經濟發展打開更寬廣空間，協助企業開拓海外市場，並提升在區域及國際的長期影響力。我相信透過這項計畫的逐?落實執行，對鞏固我國外交邦誼及新南向政策的推動，都有很大幫助。

她說，在強化對邦交國經濟援助方面，可以結合國營或公股企業和民間企業的力量，擴大運用策略性採購及投資，協助邦交國提升就業及人民生活水準，並建立和邦交國互利互惠的長期夥伴關係。

為拓展海外工程市場，掌握新南向國家龐大的基礎建設商機，她要求，未來應仿效日本、南韓等國家做法，秉政府開發協助（ODA）模式之精神，從和邦交國及新南向目標國合作推動公共工程及基礎建設著手，培養並厚植國內業者開拓海外工程之能量。

依據規劃，政府將建立策略性融資機制，初期匡列35億美元專案融資資金，和邦交國及新南向國家政府進行公共工程合作，由指定金融機構提供優惠之策略性貸款，並由政府補貼利差，蔡英文表示，相信這項機制，將是我國和邦交國及新南向國家擴大合作的有力後盾，也是協助業者拓展海外市場的利器；希望行政院盡速完成執行計畫，付諸執行。

另外，她也請外交部加速完成OIDC的改組及增資，以利擴大OIDC整合海外公共工程承包之能量，以及協助政府在邦交國進行長期投資之功能。同時，行政院也應積極研議強化輸出入銀行之功能，使其功能及業務能與企業拓展海外佈局及爭取商機相結合。

(工商)