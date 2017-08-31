開創基隆！謝立功研究室推出專業法律諮詢服務

謝立功（右）的研究室自9月1日起，將提供專業諮詢法律服務，圖為台南市議員謝龍介（左）日前到謝的研究室開辦「台語教學課程」。（翻攝自謝立功臉書）

謝立功開創基隆研究室9月1日起，提供專業諮詢法律服務。（張穎齊翻攝）

法律諮詢專業化！前移民署長謝立功所成立的「開創基隆研究室」將與「政諭法律事務所」合作，並在9月1日起每周二、四在基隆市義一路138號謝立功研究室提供民刑事、勞動關係、金融保險及年金相關專業法律諮詢服務，解決民眾在法律上所遇到的各項問題。

謝立功表示，現在是法治社會，但由於法律艱澀難懂，一般民眾難以理解，而經常有自身權益受損而不自知的情形，抑或因經濟因素難以負擔律師費用，明日起工作室將展開每周2次的法律諮詢服務，由專業律師駐點諮詢，除了可以針對退休軍公教所關心的年金議題，或其他法律上的需求，提供最適切的服務。

「要做就要做到最好！」謝立功說，來尋求服務民眾很多是社會弱勢，此一服務將採預約制，可以幫助民眾有充裕的時間和專業律師面對面討論，並享有高品質的法律諮詢服務。

謝立功「法律諮詢服務」相關資訊如下：

時間為每週二、四上午10時至12時及下午14時至16時。「政諭法律事務所」、賴國欽博士協助「謝立功開創基隆研究室」律師陣容有：

李明諭大律師：提供「刑事」諮詢、解答。

陳逸華大律師：提供「民事」諮詢、解答。

陳韶瑋大律師：提供「刑事」諮詢、解答。

賴國欽大律師：提供 【民事】、【勞動關係】、【金融保險】諮詢、解答。

(中時)