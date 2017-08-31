開創基隆！謝立功研究室推出專業法律諮詢服務
法律諮詢專業化！前移民署長謝立功所成立的「開創基隆研究室」將與「政諭法律事務所」合作，並在9月1日起每周二、四在基隆市義一路138號謝立功研究室提供民刑事、勞動關係、金融保險及年金相關專業法律諮詢服務，解決民眾在法律上所遇到的各項問題。
謝立功表示，現在是法治社會，但由於法律艱澀難懂，一般民眾難以理解，而經常有自身權益受損而不自知的情形，抑或因經濟因素難以負擔律師費用，明日起工作室將展開每周2次的法律諮詢服務，由專業律師駐點諮詢，除了可以針對退休軍公教所關心的年金議題，或其他法律上的需求，提供最適切的服務。
「要做就要做到最好！」謝立功說，來尋求服務民眾很多是社會弱勢，此一服務將採預約制，可以幫助民眾有充裕的時間和專業律師面對面討論，並享有高品質的法律諮詢服務。
謝立功「法律諮詢服務」相關資訊如下：
時間為每週二、四上午10時至12時及下午14時至16時。「政諭法律事務所」、賴國欽博士協助「謝立功開創基隆研究室」律師陣容有：
李明諭大律師：提供「刑事」諮詢、解答。
陳逸華大律師：提供「民事」諮詢、解答。
陳韶瑋大律師：提供「刑事」諮詢、解答。
賴國欽大律師：提供 【民事】、【勞動關係】、【金融保險】諮詢、解答。
(中時)
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