蘋果股價連兩天創新高 半年內市值可望衝破1兆美元

CNBC新聞網站報導，蘋果股價至周三為止已連續兩天創新高，而分析師根據歷年蘋果股價走勢估計，未來半年內蘋果至少還會上漲18％，屆時可望成為美國第1家市值突破1兆美元的公司。

周三盤中蘋果股價飆至163.89美元，是今年以來第29次股價創新高。市調機構FactSet依照周三股價推算，蘋果股價只須再漲30美元達到193.61美元，就能讓市值突破1兆美元，幾乎媲美墨西哥國內生產毛額（GDP）。

(工商)