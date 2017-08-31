薩德事件未讓樂天打退堂鼓 反再挹注3億美元

南韓樂天集團因薩德事件，在中國市場的經營陷入困境，不過，這項重大打擊顯然沒有讓樂天打退堂鼓，反而表態不會撤出中國市場。樂天集團甚至緊急輸血，金援銀彈挹注在中國經營的樂天百貨，希望能度過難關，第一波輸血3600億韓元（約合人民幣21.6億元），已經用完，這次再加碼3億美元，希望鞏固在中國的經營版圖。

(旺報)