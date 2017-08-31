嘉藥職訓班培訓月子餐達人 6旬退休軍人也來學藝
產後調理坐月子料理講求養生，向來是新手媽媽必備調養身體極為重視的飲食，嘉南藥理大學接受台南市政府勞工局委託辦理「坐月子餐點烹調訓練班」，今天舉行結業成果發表會，30位學員完成360小時職訓課程，未來也將投入月子餐行業，為產後媽咪營養健康把關。
62歲的班長凌志翔是全班唯一男性學員，軍職退伍的他，很開心有機會學到自己最喜歡的餐飲技能，未來規畫北上創業，與家族合開月子廚房兼安養中心。
他笑說，因學習坐月子料理，受訓期間常吃「月外餐」，讓許多學員身體也變得更健康、更有活力；他也互勉同學都能順利就業，為自己的理想目標努力邁進。
結業成果發表會上，學員各自發揮精湛廚藝，依自己設計的每週坐月子菜單，展示努力學習的成果，包括坐月子養生料理、瘦身料理、泌乳料理，以及坐月子點心、飲品和養肝茶等，菜色多樣且營養可口。
勞工局長王鑫基表示，該職訓班結合嘉藥生活系專業設備與優良師資，透過實作方式進行培訓，協助失業待職民眾日後可從事到府坐月子、坐月子中心料理烹調及行動月嫂等工作，
期待每位學員未來都能成為稱職的月子達人。
嘉藥副校長陳鴻助指出，訓練課程除食品安全衛生、中草藥特性及食材應用等學科知識外，也教導學員坐月子餐點、四季養生藥膳製作、創業小吃烹調與網路行銷等，並與業界師資合作，以增進就業率；另外，學員在學習專業技能之餘，學校也額外輔導學員考取中餐烹調丙級證照，目前已有3位學員準備報考。
(中時)
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