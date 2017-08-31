世大運結束柯P想吃肉 遭神明打槍
為了世大運能夠順利進行，台北市長柯文哲在上個月發願，吃素一個月，如今世大運在好評中圓滿落幕，柯P想還願吃肉，沒想到遲遲擲不到「聖茭」，必須繼續吃素到9月15日，讓柯P面露難色，哭笑不得。
在世大運結束前的29日，市府通知關渡宮柯P要還願，聽到還要繼續吃素半個月，柯P當場大喊「我的天啊」。不過決定日期的過程其實沒有擲筊，可能又是一時口誤，但柯P不僅到關渡宮求媽祖，在世大運前其實也委託家人祈求城隍爺保佑。
為了讓世大運一切順利，柯P吃素拜拜樣樣來，就算是臨時抱佛腳，似乎也真的有吃有保佑。
(中天)
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