陽岱鋼連26場上壘 吳念庭連3戰敲安
讀賣巨人今繼續贏戰央聯首位的廣島，靠著投手田口麗斗7局好投，順利壓制廣島打線，終場以3比1拿下二連勝，至於陽岱鋼此役扛下首棒，雖沒有擊出安打，但靠著四壞球上壘，延續自己的連續上壘場次來到26場。
巨人此役先在第2局靠著長野久義的陽春炮先馳得點，第3局滿壘時龜井善行適時敲安再打下2分，讓巨人隊一路領先至終場；先發投手田口麗斗此役展現壓制力，主投7局僅被擊出4支安打，投出6次三振只失1分，接替的洋投馬錫森與卡米奈洛也都成功守成，巨人拿下二連勝。
陽岱鋼此役擔任開路先鋒，可惜打擊沒有建樹，3打數0安打，打擊率降至2成96，僅在第7局靠著保送上壘，完成連續26場上壘。
另外效力西武獅的吳念庭，今西武與樂天交手，吳念庭擔任三壘手扛下第七棒，單場3打數1安打，還選到1次保送上壘，連3場比賽敲安，打擊率來到2成86，也助西武以6比2擊敗樂天。
(中時電子報)
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