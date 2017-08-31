大陸嚴控資本外流本土銀行挖掘富豪商機

為了防止人民幣貶值造成資本嚴重外流，中國人民銀行（大陸央行）採取嚴格控制資本的作法，表面看起來不少富豪的資產被凍結在大陸本土，不過，反而讓不少本土金融機構意外嗅到商機，開始瞄準這些富豪的口袋，諾亞等財富管理公司，以及大陸招商銀行和中金公司旗下理財部門，正在撒開大網以囊括迄今仍在主流私人銀行業之外的富裕客戶。

(旺報)