海生館頻延宕　慶富：明年一定完工

海生館原定5月13日開館，承包公司慶富集團卻傳出因獵雷艦弊案而資金卡死，而跳票延宕，工地至今仍是一片鋼筋地基，慶富則稱「軟硬體都已就緒」。（張穎齊攝）

慶富集團董事長特助陳全雄帶領記者前往尚志貨櫃場，展示日後將在海生館運作的硬體設備，並掛保證會「如期完工開館」。（張穎齊攝）

慶富集團邀集記者團前往和美養殖場，展示日後將放置在海生館的魚種，並掛保證會「如期完工開館」。（張穎齊攝）

慶富集團邀集記者團前往和美養殖場，展示日後將放置在海生館的魚種，並掛保證會「如期完工開館」。（張穎齊攝）

日後將在海生館展出的魚種。（張穎齊攝）

日後將在海生館展出的熱帶魚。（張穎齊攝）

日後將在海生館展出的魚種。（張穎齊攝）

日後將在海生館展出的獅子魚。（張穎齊攝）

海科館對慶陽公司開出的「海生館新建工程里程碑」。（張穎齊翻攝）

海生館原定今年5月13日開館，至今卻仍是一片鋼筋地基，甚至連根柱子都沒有，明顯跳票。承包公司「慶富集團」今舉辦記者說明會，表示軟硬體部分皆有進度，魚類目前畜養在和美養殖場，水質檢測硬體也放置在尚志貨櫃場，明年2月底前將全部就緒，並引進海生館，甚至拍胸脯保證「會全力以赴，一定完工！」

慶富集團子公司「慶陽企業」承包的基隆海洋生態展示館一再延宕，能否明年10月完工開館，地方都不看好，日前慶富集團董事長陳慶男又因涉嫌詐貸30億元弊案，移送偵辦，更讓海生館的未來更加渺茫。

對此，慶富集團今召開記者會說明，海生館工程因介面整合等問題稍有延遲，現已依新訂的里程碑持續進行趕工，軟硬體部分都有進度，只是在工地現場看不出來，因為實際要展出的魚正安置在新北市貢寮區的「和美養殖場」，硬體設施則放置在基隆市安樂區的「尚志貨櫃場」，並邀記者實地走訪2處。

「一定會如期完工！」慶富集團董事長特助陳全雄再三保證，他很有決心要完成海生館工程，並會全力以赴，不會放棄與海科館之間的契約，目前海科館所開出的各個階段性工期要求，他都會期程內完成。

陳全雄說，珍貴的魟魚、角鯊及紅龍、龍膽石斑等中高價位的生物均已進駐飼養中，目前已達到未來要展示的生物清單30％。另外包含水質監控系統、維生設備、佈展工程、管線等設備，目前在尚志貨櫃場中已擺放8成，還有來自日本的壓克力即將要運抵台灣，整體硬體總進度達70％，所有軟硬體都將在明年2月陸續完工就緒，並在明年底前開館。

不過，記者問及關於海科館在契約中，要求9月底前，必須完成海生館1樓灌漿工程，但至今卻仍不見有工程車進出，陳全雄說「近幾天就會安排出動」。

海科館經營管理組主任何林泰則表示，海生館原定5月13日開館，但因工程延宕，對慶陽之累計罰款已超過1500萬以上。此為館方契約履行必須之措施，館方仍期此OT/BOT案持續履約，今天慶陽上午報告的新里程碑之管制與管控的落實是關鍵。

※海科館對慶陽公司開出的「海生館新建工程里程碑」：

106年09月30日前，完成1樓底板澆置。

106年11月15日前，完成2樓底板澆置。

106年12月15日前，完成3樓底板澆置。

107年01月31日前，完成4樓底板澆置。

107年02月28日前，壓克力大洋缸安置完成。

107年03月31日前，完成4樓頂板及鋼構。

107年10月16日前，取得使用執照。

107年10月31日前，完成所有進度。

(中時)