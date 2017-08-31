地方特色運動票選 台南市總動員全力催票
輸人不輸陣！教育部體育署辦理2017年地方特色運動票選活動，活動即將於9月11日截止，各縣市競爭激烈，台南市推出廣受民眾好評的古都馬拉松參與票選，截至目前共獲得1萬多票，僅次於台中，有感於台中不分晝夜拉票，台南市體育處也發動學校、市府同仁投票，為古都馬拉松集氣。
台南市體育處表示，以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，今年邁入第11屆，今年路跑賽事收回由市府自行舉辦，並獲台南市體育總會田徑委員會、志工委員會及臺灣港務公司大力協助，在賽道、賽場服務、補給物資等方面呈現煥然一新的風貌，一改過去負評，在各大運動網站中廣受好評，並於路跑知名網站「運動筆記」獲得國內賽事4.6的歷屆最高分。
教育局副局長陳獻明說，台中市目前拉了2萬多票，台南起步較慢，目前獲得1萬多票，他觀察台中到了深夜仍有人持續投票，反觀台南入夜後，票數就跟著睡著，倒數階段將全力衝刺夜貓族投票支持。
體育處進一步指出，台南古都國際馬拉松，不僅是代表台南特色的城市馬拉松，也是全國及國際馬拉松跑者期待的城市路跑活動，希望塑造一個極具台南特色的城市馬拉松，讓每一個人一想到台南路跑，就想到古都馬拉松，也藉由推廣休閒路跑活動培養國民健康，並希望透過民眾投票支持，向中央爭取更多經費，持續為大家舉辦更優質的賽事。
(中時)
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