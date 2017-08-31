治水也「新南向」！ 水利署擬輸出防災預警技術

水利署今與成功大學合作舉辦「氣候變遷下之水危機論壇」。(王玉樹攝)

台灣累積豐富治水經驗與技術，配合新南向政策，水利署也鎖定將我國治水工程、預警系統以及災害復原和管理等整合技術推銷給東南亞國家。下一步還將發展最新的物聯網IOT感測器、最新監測技術和分析方法，帶動外銷商機。

水利署今與成功大學舉辦「氣候變遷下之水危機論壇」，邀請泰國、越南和印尼以及日本、歐盟國家等的專家學者與會。水利署長賴建信在會中介紹我國水利防災在軟、硬體整合技術發展，希望透過交流，推動我國防災技術輸出。

賴建信表示，極端氣候下，推估台灣未來單日的降雨強度將增加約14%，而供水量在枯水期卻反而減少約14%，水管理的風險加大。政府提出「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設」，將利用新的技術達成治水防災及穩定供水的目的。而水利署在治水工程、預警系統以及災害復原和管理等整合技術，在世界上並不遜色，未來更將發展最新的物聯網IOT感測器、最新監測技術和分析方法。有意願也有實力和東南亞國家共同分享改善洪澇災害的經驗。

(中時)